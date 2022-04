Salernitana-Fiorentina, i convocati di Italiano: torna Milenkovic, c’è Bonaventura

Come contro la Juve, probabilmente anche a Salerno Jack resterà però in panchina per tutta la gara

Nessuna sorpresa nella lista dei convocati per il match contro la Salernitana. Vedremo solo domani se Giacomo Bonaventura sarà della partita - almeno a gara in corso - oppure no. Il centrocampista, infatti, come detto dallo stesso Vincenzo Italiano in conferenza, deve ancora recuperare la migliore condizione e probabilmente come già successo mercoledì a Torino seguirà i compagni solo dalla panchina. Anche Nikola Milenkovic è tra i convocati per Salerno dopo aver saltato la Juventus per colpa di un virus influenzale. Out, purtroppo, come noto, Castrovilli e Torreira (quest'ultimo sostituito dal giovane Bianco).