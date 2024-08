Salernitana, Amatucci subito decisivo. Rigore conquistato e Spezia eliminato

Bel biglietto da visita per il centrocampista

Arrivato in prestito dalla Fiorentina , Lorenzo Amatucci sembra essersi ritagliato subito uno spazio decisamente importante con la maglia della Salernitana. I granata sono scesi in campo questa sera nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia dove hanno superato lo Spezia ai rigori. E durante il match il ViP si è distinto con una grande prestazione.

Amatucci è sceso in campo in cabina di regia dove ha giocato con personalità per tutti i 90 minuti. Ha fatto registrare il 95% di passaggi riusciti e ha effettuato tre passaggi chiave. Soprattutto, si è conquistato il rigore che ha poi portato la Salernitana sul 2 a 3 prima di pareggiare i conti e trionfare alla lotteria dei rigori. Niente male davvero