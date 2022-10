Sacchetti sul problema del gol: “Manca un attaccante d’area di rigore”

"La Fiorentina fatica a fare gol e, se non segni, in Serie A ti castigano. Alla prima occasione subisce. Italiano dovrà lavorare su questo aspetto. Non so se è un problema degli attaccanti o di squadra, cioè se non è attrezzata per fare gol. Manca la finalizzazione e non è un aspetto di poco conto in Serie A. Un attaccante a gennaio? Un centravanti vecchia maniera farebbe comodo. Jovic fa bene alla squadra, va aspettato, ma è stato fermo per tanto tempo, mentre Cabral non si è ancora ambientato. Manca un uomo d'area di rigore. Il doppio impegno dovrebbe creare entusiasmo. Meglio giocare che allenarsi. Manca proprio un uomo capace di finalizzare. L'ambiente? Non credo influisca sulla squadra. Firenze critica per natura. L'importate è che lo spogliatoio sia unito. Secondo me la Fiorentina deve trovare solo il gol, non credo ci siano problemi di spogliatoio".