Sabiri per convincere Stankovic e la Fiorentina: un ritorno da titolare

Sabiri è un giocatore della Fiorentina. Domani però, scenderà in campo con la maglia della Sampdoria. Squalificato contro lo Spezia, torna a disposizione di mister Stankovic. Tra i due non scorre buon sangue, ma il marocchino potrebbe partire dal primo minuto. L'e Ascoli dovrà convincere non solo il suo allenatore, ma anche i Viola che hanno puntato su di lui in questo mercato di gennaio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.