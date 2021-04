Sabatini: “Vlahovic è l’Haaland della Serie A, Commisso deve tenerlo 2-3 anni”

Il giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva ha parlato anche della Fiorentina:

Per me Vlahovic è fortissimo, mi piace tantissimo, può essere uno dei grande centravanti al mondo nei prossimi dieci anni. Tutti parlano di Haaland, lui è l’Haaland del campionato italiano. Chi lo prende fa un affare, ma non credo Commisso lo voglia vendere, lo deve tenere per i prossimi due-tre anni e costruire una grande Fiorentina intorno a lui. I viola hanno alte percentuali di salvezza, ha un bel vantaggio e anche una bella squadra, direi che è salva al 99%.