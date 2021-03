Sabatini: “Prandelli? Poche colpi, ultimi mercati inutili. E Corvino a Lecce vola”

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva e ha commentato così le difficoltà della Fiorentina:

Prandelli? La squadra del passato era una grande Fiorentina, questa no. Se devo essere sincero, l’ho già detto… Corvino è a Lecce dove è secondo con una squadra costruita bene. Commisso mi piace, mi sta simpatico perchè mette passione, soldi ed entusiasmo ma gli ultimi due mercati sono indipendenti da Prandelli e non hanno portato nulla. Negli ultimi anni la Fiorentina aveva fatto quasi sessanta punti, non in scioltezza ma quasi.