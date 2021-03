Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva e ha toccato brevemente anche il tema legato alla Fiorentina:

Prandelli? Col massimo rispetto per l’allenatore e la sua storia, ci si deve interrogare sulle sue responsabilità. Credo che il meglio l’abbia già dato. Ma il discorso sulla Fiorentina è più ampio e riguarda in primis le scelte fatte sul mercato in questi due anni. Basti pensare all’acquisto di Kokorin a gennaio…