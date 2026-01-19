Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Sabatini: “A Bologna ha vinto la Fiorentina pensata da Pradè”

news viola

Sabatini: “A Bologna ha vinto la Fiorentina pensata da Pradè”

Sabatini: “A Bologna ha vinto la Fiorentina pensata da Pradè” - immagine 1
Le parole del direttore sportivo, Walter Sabatini, sulla scomparsa di Rocco Commisso e la vittoria della Fiorentina a Bologna targata Pradè
Redazione VN

Il direttore sportivo, Walter Sabatini, attraverso il suo editoriale su Cronache di Spogliatoio, ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina e dell'omaggio per il presidente scomparso Rocco Commisso. Le sue parole:

Grandi notizie dal calcio, a parte la morte di Commisso, perché il calcio ha bisogno di facce come quelle di Rocco. Era una persona presente, aperto alla gente. E' stato generoso sul mercato e lasciando il gioiello Viola Park. Sono contento che la Fiorentina abbia onorato il suo Presidente dominando a Bologna, dove solitamente è impossibile. E la partita di ieri ha onorato anche Pradè, perché la squadra di ieri era la squadra che aveva pensato Pradè.

 

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Fiorentina, il programma di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA