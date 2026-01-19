Sabatini: “A Bologna ha vinto la Fiorentina pensata da Pradè”

Il direttore sportivo, Walter Sabatini, attraverso il suo editoriale su Cronache di Spogliatoio, ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina e dell'omaggio per il presidente scomparso Rocco Commisso. Le sue parole:
Le parole del direttore sportivo, Walter Sabatini, sulla scomparsa di Rocco Commisso e la vittoria della Fiorentina a Bologna targata Pradè
Grandi notizie dal calcio, a parte la morte di Commisso, perché il calcio ha bisogno di facce come quelle di Rocco. Era una persona presente, aperto alla gente. E' stato generoso sul mercato e lasciando il gioiello Viola Park. Sono contento che la Fiorentina abbia onorato il suo Presidente dominando a Bologna, dove solitamente è impossibile. E la partita di ieri ha onorato anche Pradè, perché la squadra di ieri era la squadra che aveva pensato Pradè.
