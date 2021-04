S. Inzaghi, rinnovo con la Lazio a breve o salta il banco. C’è anche la Fiorentina

Tuttosport in edicola oggi si sofferma sul futuro di Simone Inzaghi. La Lazio è pronta ad offrirgli un rinnovo triennale a 2,5 milioni pur di continuare insieme il percorso di crescita. Ma i tempi non saranno ancora lunghissimi. Il giornale evidenzia come Claudio Lotito voglia risolvere la vicenda entro breve e alle sue condizioni, senza gioco al rialzo. O la firma arriverà entro breve oppure le strade si interromperanno. A Roma sta circolando il nome di Gattuso che piace anche alla Fiorentina. A proposito dei viola, è stato l’ultimo club a fare capolino per capire la situazione di Inzaghi.

