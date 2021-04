Lafont torna in Italia? Una big si è mossa per averlo via Fiorentina

E se Lafont alla fine tornasse in Italia? La Nazione scrive di questa possibilità per il portiere francese in prestito dalla Fiorentina al Nantes e nel giro dell’Under 21 del suo paese. La quotazione è in aumento dopo l’ottimo campionato disputato, si registrano interessi molteplici, tra cui quello della Roma. I canarini lo riscatteranno, ma difficilmente riusciranno a trattenerlo. 8 milioni nelle casse della Fiorentina, che poi potrà contro-riscattarlo a corto raggio per circa 4,5 milioni. Non per tenerlo: c’è fiducia in Dragowski, anche se non mancano sirene inglesi. La Roma, non convinta di Pau Lopez, sta seguendo l’evolversi della vicenda, per capire se trattare con il Nantes o con i viola. Decisione, questa, che verrà presa entro il 30 aprile.