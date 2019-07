Rui Costa “Difficile tifare contro la Fiorentina. Vlahovic interessante, Chiesa? Spero rimanga”

Radio Bruno ha mandato in onda un’intervista a Manuel Rui Costa, dirigente del Benfica che ha battuto i viola per 2-1:

“Un turbinio di emozioni, la maglia viola mi sta a cuore. D’altra parte da professionista il Benfica è la mia squadra, ma è difficile tifare contro la Fiorentina.

Al presidente Commisso auguri e la richiesta di portare la Fiorentina in Champions, con Antognoni c’è un rapporto speciale, so quanto tiene alla squadra, mi ha fatto piacere vederlo. Mi dispiace che non si vinca qualcosa a Firenze da quando c’eravamo noi. Spero che questa sia l’occasione di riportare nella città quello che si merita.

Mio ritorno in viola? Tutti i giorni si parla di qualcosa…

Vlahovic? Molto interessante, giovane, forte, dategli tempo di crescere, Firenze si innamora facilmente dei giocatori di qualità

Chiesa è molto forte, ha un papà che può dargli consigli migliori dei miei. Normale che ci sia interesse su di lui, spero rimanga.”