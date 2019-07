Alle 2 ora italiana la Fiorentina scende in campo per a terza partita americana dell’ICC. Questa volta in campo per almeno mezzora Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. Montella ha detto lunedì sera che la squadra è un po’ stanca e probabilmente gli undici titolari saranno molto diversi a quelli scesi in campo contro l’Arsenal. A breve le formazioni ufficiali delle squadre.