Rubino: “Parleremo con Acf per mio figlio. Italiano potrà ambire ad una big”

Raffaele Rubino , ex ds del Trapani dove ha portato Italiano, e padre dell'attaccante dell'Under 17, ha detto la sua al Pentasport di Radio Bruno:

"Italiano ha fatto una grande annata. Ha centrato lo stesso risultato dello scorso anno, con 2 finali raggiunte, anche se perse. Ha fatto la gavetta, facendosi tutte le categorie. Ma poi il tutto dipende dai giocatori. Alla Fiorentina è mancata una punta. E non è facile trovarne una sul mercato, durante la stagione ci deve essere un lavoro di scouting. Vincenzo è un allenatore di livello, e può ambire ad una big. Durante la stagione è cresciuto, cambiando modulo. Come fanno gli allenatori bravi. Si è adattato alla mancanza di un play. L'unica cosa che non ha modificato è stata a difesa, che ha funzionato. A Trapani avevamo una grande alchimia"