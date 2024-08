Rubino: “Dopo secondo gol spento il cervello. Obiettivi per la stagione chiari”

Ai microfoni di Sportitalia, il giovane viola Tommaso Rubino ha commentato così il k.o. di Reggio Emilia nella Supercoppa contro il Sassuolo: "La delusione è grande, alla fine abbiamo fatto una buona partita. In occasione del secondo gol c'era un fallo per noi in area, da lì abbiamo spento il cervello. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni, ma in una partita secca non si sa mai cosa può succedere. Cosa ci aspettiamo dalla stagione? Speriamo di portare a casa almeno una coppa, nello spogliatoio sappiamo già quali sono i nostri obiettivi".