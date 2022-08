Rossitto: “Fiorentina-Napoli partita speciale. Viola in crescita dopo Vlahovic”

L'ex calciatore, fra le tante di Fiorentina e Napoli, Fabio Rossitto , è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare della di domenica tra i viola e i partenopei: "Fiorentina-Napoli sarà un gara speciale e bella da vedere. Sono due squadre che giocano un calcio propositivo, che fanno dell'aggressione e la voglia di dominare il gioco le loro armi principali. Sarà una gara a viso aperto".

"A Firenze c'è tanta voglia di calcio. I viola sono cresciuti grazie a Vincenzo Italiano e hanno già raggiunto il primo obiettivo: rientrare in Europa. La bontà del progetto la si nota anche da come non abbiano perso nulla con l'addio di Vlahovic, anzi, hanno addirittura migliorato la media punti quando se n'è andato. Hanno fatto un salto di qualità importante e daranno molto fastidio alle cosiddette big".