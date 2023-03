Rosetti: “Gol annullato a Cabral? La goal line technology aveva funzionato”

Cosa non ha funzionato con la goal line technology in Fiorentina-Braga? Rosetti spiega cosa è accaduto

Roberto Rosetti, presidente della commissione arbitri della UEFA, ha parlato a margine del II premio "Ferruccio Salvetti" da Coverciano, riguardo il gol annullato a Cabral in Conference: "È stata una situazione al limite, molto difficile e complicata. In quel caso la goal-line technology ha funzionato, perché il pallone era dentro di 2 millimetri, ma il VAR non era convinto di questa decisione, perciò è intervenuto. Chiaramente, in questo caso, sarebbe stato meglio se non fosse intervenuto”.