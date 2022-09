Rosati: “Strano essere in questo ruolo. Terracciano e Gollini? Ecco come sono”

“Il Viola Park è molto cambiato. I lavori sono avanzati, non vediamo l’ora di vivere nella nostra casa. Da piccolo ero molto timido. Ho fatto anche karate, ero diventato cintura nera a 10 anni, continuavo a fare entrambi gli sport. Me lo sono ritrovato molto nel ruolo da portiere a livello di elasticità. Il mio esordio in Serie A? Ero il terzo al Lecce, Zeman disse che ero il il titolare. Nessuno se lo aspettava. Parate che ricordo? Un rigore a Cerci nel 2013-14 e una dello scorso anno quando sono stato chiamato in causa. La passata stagione il gruppo ha fatto la differenza e si notava bene, eravamo amici dentro e fuori dal campo. Abbiamo sempre lottato per i compagni