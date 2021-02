Rosati: “E’ un piacere tornare a vestire viola. Ecco cosa mi chiede Prandelli”

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Antonio Rosati, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore viola. Queste le sue parole, postate direttamente sui profili social della Fiorentina:

Saluto tutti i tifosi viola e tutto lo staff a partire dai magazzinieri che conoscevo già. Per me è stato veramente un ritorno a casa perchè mi sono sempre sentito legato a questa città e questa società. E’ un grande piacere tornare qua a vestire i colori viola. L’idea è nata dal rapporto che avevo con il mister Aleandro e con il direttore visto che andavo in scadenza con il Torino. Ne avevamo parlato per fare ritorno e fortunatamente si è concretizzato l’ultimo giorno di mercato. Gruppo? Ho trovato un bel gruppo. Alcuni li conoscevo. Ho giocato con Borja qua a Firenze, con Callejon a Napoli. Sono tutti bravi ragazzi, ottimi professionisti. Spero di portare il mio contributo all’interno dello spogliatoio. Commisso? Ci siamo presentati ieri, avevamo parlato anche quest’estate alla prima giornata di campionato. Grandissima persona. Ripeto, sono contento che si sia concretizzata questa opportunità. Prandelli? Abbiamo parlato ieri. So cosa vuole il mister da me e dalla squadra. Cercherò di aiutarlo: di essere positivo all’interno del gruppo e di aiutare i ragazzi giovani a crescere. Fiorentina di adesso? Questa squadra ha grandi qualità e grandi giocatori. Ha attraversato un periodo difficile però ne è venuta fuori. Cercheremo di dare continuità ai risultati e ottenere il meglio possibile. Ricordo più bello? Ne ho tanti. Dalla finale di Coppa Italia, alla semifinale di Europa League oltre che a numerose vittorie importanti. Quella famosissima contro la Juve… Sono stato benissimo con la mia famiglia, ho solo ricordi positivi di Firenze. Siamo felicissimi di tornare