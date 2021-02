Sentite Romulo: “Wolski un rimpianto, aveva un talento superiore alla media”

L’ex viola Romulo ha concesso un’intervista a Nicoloschira.com in cui ha parlato della sua carriera, eccone un estratto:

Devo tanto alla Fiorentina, che mi ha portato in Italia. Firenze è una città bellissima, i viola hanno una tifoseria spettacolare e probabilmente stanno soffrendo la pandemia e l’assenza dei tifosi: spero che possano tornare presto in vetta. Un’altra possibilità per me è quella di ritrovare Pantaleo Corvino, che mi portò in Italia, e andare al Lecce. Un rimpianto? Wolski, che si allenava con noi in prima squadra alla Fiorentina. Era davvero un giocatore con un talento superiore alla media e pensavo potesse arrivare in una big: invece ha vissuto gran parte della sua carriera in Polonia (gioca tuttora nel Wisla Plock, ndr). Non ho rimpianti invece sulle mie scelte calcistiche: mi sono trovato bene e ogni club avrà un posto speciale nel mio cuore. Devo invece riflettere bene sul mio prossimo passo.