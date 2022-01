Romulo su Piatek: “Un ragazzo stupendo e in campo una ‘bestia’…”

Il doppio ex di Genoa e Fiorentina Romulo, commenta così l'arrivo a Firenze dell'attaccante polacco

Questa sera, alle 20.45, la Fiorentina di Italiano sfiderà il Genoa. Per commentare l'imminente match, Romulo è intervenuto durante la trasmissione A Tutto Gol in onda su Toscana TV. Il centrocampista ex Genoa e Fiorentina ha toccato vari temi tra cui l'arrivo di Piatek a Firenze, suo ex compagno in maglia rossoblù. Ecco le sue parole: