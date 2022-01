De Magistris: “Temo un Fiorentina-Pescara 2.0. Ecco chi farei giocare in porta”

L’ex campione fiorentino della pallanuoto Gianni De Magistris è intervenuto su Radio Bruno: “Mi aspetto una partita difficilissima. Se guardo la classifica, penso che potrebbe finire 7-0, ma non sono mai tranquillo in questi casi. In...

"Mi aspetto una partita difficilissima. Se guardo la classifica, penso che potrebbe finire 7-0, ma non sono mai tranquillo in questi casi. In Coppa Italia loro hanno fatto una buona partita nonostante la sconfitta. E ho sempre paura che si possa ripetere quel famoso Fiorentina-Pescara. In questo campionato non ci sono partite scontate, anche a causa dei contagi che dimezzano le rose. A volte subentrano certe condizioni mentali che generano risultati inaspettati come quello di sette giorni fa a Torino. Ultimamente non siamo stati brillanti in difesa... Il portiere? Se fossi l'allenatore, farei giocare Dragowski. E' lui il primo portiere, sarebbe brutto escluderlo così, anche se ho saputo che ci sono problemi anche sul suo rinnovo. Ci sono tre portieri di buon livello, ma nessuno di prima scelta. Terracciano mi sembra continuo al di là di qualche sporadica incertezza".