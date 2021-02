Roma, tegola Dzeko: il centravanti salterà la Fiorentina

La Roma dovrà fare a meno di Edin Dzeko per almeno due settimane, questo quanto riporta gazzetta.it. Uscito dolorante contro il Braga, Dzeko ha rimediato una piccola lesione all’adduttore sinistro che lo terrà sicuramente ai box per le sfide contro Milan, Fiorentina e Genoa. Possibile il suo rientro per l’andata di Europa League contro lo Shaktar in programma l’11 marzo.

