Roma, la probabile formazione. Mourinho deve sciogliere due nodi

Gli 11 titolari che dovrebbero scendere in campo fra le fila dei giallorossi.

Rientrato vincitore dalla trasferta di Trebisonda, Mourinho è al lavoro per scegliere i titolari che scenderanno stasera in campo contro la Fiorentina. Giallorossi in campo col 4231. In porta ci sarà Rui Patricio. Ballottaggio fra Kumbulla e Ibanez su chi affiancherà Mancini in difesa. Il terzino sinistro sarà Vina, quello destro Karsdorp. L'altro dubbio del portoghese riguarda la mediana: imprescindibile l'ex Veretout, accanto a lui ci sarà uno fra Cristante e Diawara. Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo formeranno il tridente dietro all'unica punta Shomurodov.