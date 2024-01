Roggi: “Non è facile migliorare una Fiorentina quarta in classifica”

Cogliamo il positivo, cioè la presenza in semifinale. Ci sta di non vincere. La Fiorentina sta proseguendo nel suo piano di miglioramento e quest'anno è in zona Champions e avanti in Conference. Mercato? Avendolo fatto per tanti anni, aspetto sempre l'ultimo minuto per trarre conclusioni. Questo è un mercato di riparazione e non è facile intervenire in una rosa che è quarta in classifica.