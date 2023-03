Rocio: “Sono due gli investimenti grossi da fare in estate”

"La cosa che mi dispiacerebbe sarebbe andare lontano per vedere la Fiorentina, quello credo che possa far calare molto le presenze. Molta gente ha famiglia, deve star dietro ai figli e non ce la farebbe proprio. Salto di qualità? A me piace Terracciano, ma io è lì che vedo margine. Poi dipende chi va via, per esempio se non va via Gonzalez io non ho bisogno di sostituirlo. Esterni? Kouamé può essere il sacrificato, il presidente ci tiene tanto ma dopo la sosta non si è più visto. Ikoné è in crescita, ora che stiamo vedendo finalmente qualcosa di buono non lo toglierei. Prenderei un centravanti, puntando sì su Cabral ma prendendone un altro più forte, Jovic non mi ha convinto. La difesa la lascerei così e a centrocampo sostituirei Amrabat in maniera adeguata".