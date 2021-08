Rocio Rodriguez su Torreira: “E’ un grande acquisto, farà divertire.”

Il commento di Lady Valero, new entry per il Pentasport

Io sin da piccola avevo a cuore calcio e mi piaceva fare il giornalista. Ho iniziato a lavorare per un giornale spagnolo seguendo le informazioni del Real Madrid. Ho conosciuto Borja e visto che poteva esserci un conflitto di interessi, ho deciso di allontanarmi un po' da questo ambito... ma adesso sto tornando! Torreira? Mi piace molto. E' un regista con i piedi buoni, anche se segna poco un po' come mio marito... Borja non segnava quasi mai, un po' lo stuzzicavo per questo (ride, ndr). Tornando a Lucas, è un acquisto ottimo per il mister, farà comodo e ci farà divertire. Stagione del rilancio? Per quanto visto nella prima giornata, questa sarà una stagione diversa. Si vede un altro tipo di calcio e il ritorno della gente allo Stadio farà cambiare qualcosa... Firenze è una piazza importante.