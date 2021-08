Rocio Rodriguez entra nella squadra del Pentasport di Radio Bruno

Lady Borja Valero entra nella squadra del Pentasport di Radio Bruno

Scende in campo Rocio Rodriguez, la signora Borja Valero, che ha già alle spalle un'importante esperienza da giornalista sportiva in Spagna, conclusa solo temporaneamente per l'affermazione professionale del marito. Rocio entra con grande entusiasmo a far parte della squadra del Pentasport di Radio Bruno: condurrà in studio, commenterà in diretta le partite dei viola e realizzerà interviste molto particolari. Si tratta del quarto acquisto stagionale della trasmissione più longeva dell'etere e più seguita dai tifosi viola. Prima di lei sono infatti arrivati in estate negli studi fiorentini di Radio Bruno di Lorenzo Amoruso, Cristian Riganò e Marco Bucciantini, nomi di prestigio che si sono aggiunti ai dodici opinionisti che da anni commentano quotidianamente le alterne vicende della Fiorentina.