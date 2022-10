Rocio: “Non solo il KO con l’Inter. Psicologicamente contraccolpo pesante”

"Lo dico chiaramente, avrei firmato per un pari con l’Inter. Un punto sarebbe stato buonissimo, al di là degli episodi arbitrali che inevitabilmente hanno inciso. Nell’azione del 4-3 non vedo un fallo così netto su Milenkovic, detto che comunque ci sono stati degli errori fatti dalla Fiorentina. Ma nella pratica non è solo il punto sfumato che manca, perché anche a livello psicologico il contraccolpo è pesante. Le opportunità di fare i punti ci saranno, la squadra si risolleverà. Non credo sia una formazione da quinto posto, ma nemmeno da tredicesimo. Ora arrivano partite toste ma da vincere".