Rocìo: “Gonzalez non credo giocherà. Kokorin è l’unica alternativa a Vlahovic”

Rocìo Rodriguez ha parlato del problema legato ai sudamericani, su Kokorin come vice Vlahovic e sulla scelta di Ribery

Redazione VN

Rocìo Rodriguez, giornalista sportiva e moglie di Borja Valero, durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina.

Ha iniziato parlando del problema del rientro dei sudamericani: "Nico Gonzalez non so nemmeno se riuscirà ad essere in panchina. Dopo tre partite con la Nazionale così ravvicinate e un viaggio così lungo, anche se entri a fine partita rischi di infortunarti. Pulgar e Quarta li puoi sostituire, ma con Gonzalez non credo che sarà lo stesso".

Poi su Kokorin: "Nel caso in cui Vlahovic dovesse fermarsi, anche solo per un raffreddore, non abbiamo altre alternative se non Kokorin. L'anno scorso non ha praticamente mai giocato, però se non è stato preso un sostituto vuol dire che Italiano crede in lui".

Infine sulla scelta di Ribery: "Fossi stata in lui non avrei accettato di andare alla Salernitana. Un giocatore forte come lui, chiudere la carriera rischiando di retrocedere in Serie B è brutto".