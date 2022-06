Rocio: “Fiorentina? Se il regista è Amrabat sarà un problema. Italiano…”

"Il mercato è strano ed è difficile valutare che sessione potrà essere. Ho letto dell'interesse per Maxime Lopez a quindici milioni, a quel punto perché non tenere Torreira? Forse la Fiorentina non si è mossa bene. Io terrei Pulgar, è un calciatore che mi piace, Amrabat non può fare il regista. Se la Fiorentina pensa di giocare tre competizioni con Sofyan è un problema, anche se non credo che Italiano abbia questi pensieri"