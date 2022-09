Rocìo: “Alla Fiorentina manca il gioco in verticale, c’è solo possesso palla”

La Juventus non ha fatto niente, ma è da tempo così. Anche io ho molto rammarico perché potevamo vincere. Centrocampo? Non si verticalizza mai, non si crea azioni pericolose. A questa squadra manca il gioco in verticale, non c'è qualcuno che può fare questo tipo di passaggi. Infortuni? Io no so i problemi dei giocatori, ma so che spesso bisogna stringere i denti e giocare lo stesso. Mercato? Dodò e Jovic devono fare di più. Mandragora non mi convince. Manca qualcuno che faccia quel qualcosa in più