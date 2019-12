Rocco mette mano al portafoglio: ecco il budget per gennaio

“Una quarantina di milioni”. Sarebbe questo l’esborso previsto dalla Fiorentina per gennaio secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport di oggi. Uno sforzo notevole, per un mercato notoriamente difficile, che Rocco Commisso è pronto a fare per rinforzare la squadra e scongiurare qualsiasi incubo di classifica. Previsto almeno un rinforzo per reparto e tra i nomi in prima fila ci sono Praet e Cutrone, entrambi emigrati in Premier League la scorsa estate, senza grande fortuna. DA ZAZA A POLITANO, LE ALTRE PISTE PER L’ATTACCO

