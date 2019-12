Cutrone e Berardi, caccia grossa ai rinforzi in attacco. Nel mirino anche Politano, e non solo…

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto sul mercato viola in vista di gennaio, soprattutto in attacco. Zaza operazione non semplice per valutazione sopra i 15 milioni e rapporti con la società granata. Kalinic abbandonato dopo l’esonero di Montella. Cutrone oggi rappresenterebbe una valida alternativa a Vlahovic e Boateng. Su Politano si sta facendo vivo anche il Napoli. Non ci sarebbe da stupirsi se con l’arrivo in panchina di Iachini ci fosse un’accelerata per Berardi, pallino suo e della dirigenza viola.