Rocco Commisso vuole stare vicino alla squadra. Oggi pranzo con il gruppo

Rocco Commisso è tornato a Firenze. E non sta facendo mancare il supporto alla squadra. Infatti oggi il Presidente Commisso ha pranzato con squadra e staff prima della partita. Ha salutato tutti e incitato i ragazzi per la partita di questa sera, alla quale sarà presente con la moglie Catherine. Un modo per spingere i viola a centrare un traguardo storico per tutto l'ambiente gigliato.