Sentite Roccati: “Niente cartellini? Viola intelligenti. Ecco come si digerisce un 6-0”

L’ex portiere viola Marco Roccati è intervenuto a Radio Bruno ricordando un altro clamoroso 6-0 subito dalla Fiorentina, contro il Milan nel 2004/05:

6 gol? Il giorno del mio esordio ce li dividemmo io e Lupatelli… Io ho visto la partita, quando gli episodi girano così male e ti trovi in svantaggio in un modo così rocambolesco è difficile… Il gol del pari avrebbe cambiato la partita, invece il Napoli tutte le volte che ha attaccato ha fatto gol. Certo, perdere così vuol dire aver sbagliato qualcosa, anche se si è affrontata una squadra forte. Una squadra di carattere come la Fiorentina ha provato a giocarla, anche con presunzione se vogliamo, e il Napoli ne ha approfittato. Noi al tempo avevamo una partita abbordabile in casa e ci siamo concentrati su quella, senza analizzare troppo. Si deve andare subito in campo per dimostrare che i valori sono altri. Quando tornammo al Franchi col Chievo dopo il 6-0 subito al Milan non fu facile, i tifosi erano arrabbiati, ma eravamo una bella squadra come lo è la Fiorentina attuale. Niente gialli? A volte è anche segnale di intelligenza, uno capisce che non è giornata e non va a penalizzare il prosieguo del campionato. E’ un calcio di 30 anni fa, oggi non si usa più. Dragowski? Ottimo campionato, sta apprendendo la tecnica della scuola italiana, quest’anno non è per nulla facile vista la grande attesa. La squadra va risistemata ma c’è grande qualità”.