Roccati: “Iachini era in una posizione scomoda. Prandelli? Il suo primo compito…”

Marco Roccati, ex portiere viola, oggi preparatore dei portieri alla Spal, ha parlato a Lady Radio: “Iachini era in una posizione scomoda, quando i risultati non arrivano si vogliono cambiamenti e l’allenatore paga. La Fiorentina in questo momento ha una società che fa scelte ponderate, adesso era il momento giusto per cambiare e rilanciare la squadra, che è forte. Prandelli cercherà di riparare gli equilibri che si sono rotti, credo sia in grado di farlo e di ripartire con qualche vittoria”.

LEGGI ANCHE – Prandelli: “Parte sinistra? Obiettivo di partenza. Firenze merita una squadra coraggiosa. Bati? Mi piacerebbe”