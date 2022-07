Roccati: “Gollini ok ma la Fiorentina in porta non era messa male”

Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex portiere viola Marco Roccati ha commentato la decisione della Fiorentina di puntare su Pierluigi Gollini: "Ultimamente si era un po' persa l'abitudine a vedere portieri italiani, più riusciamo a portare i nostri portieri a giocare in club blasonati e più ne ha vantaggi la nostra scuola. Come operazione non l'ho molto compresa, ma capisco la scelta. Serviva un giocatore di esperienza anche internazionale ma chi c'era già (Dragowski e Terracciano n.d.r.) non era male. Non conosco certe dinamiche di mercato, sicuramente la Fiorentina ha preso un buon portiere ma non erano certo sprovvisti. Vicario? Ha fatto molto bene quest'anno, ha qualità e carattere, in Italia ci facciamo scrupoli ma se non facciamo giocare questi ragazzi non capiamo mai quale è la loro dimensione, ha tutte le carte per giocare in un grande club. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A