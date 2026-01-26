Rivivi la cerimonia con i tanti video dei presenti alla commemorazione

Come certamente sapete questo pomeriggio si è tenuta in Duomo la Santa Messa per commemorare Rocco Commisso. Violanews vi ha proposto la diretta testuale della cerimonia, ma abbiamo prodotto tanti video con i personaggi che hanno partecipato alla...

Come certamente sapete questo pomeriggio si è tenuta in Duomo la Santa Messa per commemorare Rocco Commisso. Violanews vi ha proposto la diretta testuale della cerimonia, ma abbiamo prodotto tanti video con i personaggi che hanno partecipato alla funzione. Per facilitare la visione abbiamo deciso di raggrupparli in un apposita sezione che trovate scorrendo la nostra homepage. Ne abbiamo confezionati più di 20: dalle quelli con le parole della famiglia Commisso a Pietro Comuzzo a Emma Severini a Galloppa per passare poi agli ex viola Giancarlo Antognoni, Borja Valero, Beppe Iachini e Seba Frey e infine le personalità politiche come Eugenio Giani, Dario Nardella, Francesco Casini e l'assessore alla sport del Comune di Firenze Letizia Perini.