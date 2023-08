Ritorno di Conference? Biglietti già in vendita con tanto di coda d’attesa

Già partita la vendita dei biglietti per la sfida di ritorno dei preliminari di Conference League della Fiorentina al Franchi contro il Rapid Vienna. I tifosi viola, ancor prima del match d'andata in programma questo giovedì, si stanno già muovendo per acquistare un posto per la seconda sfida e lo stanno facendo con una certa foga, vista già la coda d'attesa di alcuni minuti presente sul sito della società.