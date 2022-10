Ritorno al passato per Jack? Bonaventura in versione trequartista, si può

L'ex Milan potrebbe essere impiegato dietro la prima punta

Alessandro Bracali

La Fiorentina sta provando a cambiare pelle per rendere il proprio gioco meno prevedibile e più veloce ed è anche per questo che Vincenzo Italiano sia nel secondo tempo contro l'Inter che nella gara contro il Basaksehir ha spinto il proprio credo tattico verso un inedito 4-2-3-1. E così abbiamo visto Jovic contro l'Inter entrare nella ripresa e sistemarsi dietro a Cabral, come Barak giovedì sera mettersi alle spalle dello stesso attaccante serbo. Un miglioramento si è visto dal punto di vista della fluidità del gioco offensivo e proprio per questo Italiano potrebbe continuare su questa strada anche a La Spezia.

Toccherà a Bonaventura fare il 10? — Alla vigilia del match contro la compagine ligure sembra proprio che Giacomo Bonaventura tornerà tra i titolari dopo il riposo contro il Basaksehir, con Barak in panchina. Potremmo, quindi, rivedere la coppia Amrabat-Mandragora davanti alla difesa gigliata ed il terzo centrocampista alle spalle della punta centrale (che, almeno dal 1', dovrebbe essere Jovic). Ecco che il ruolo di trequartista tattico contro lo Spezia potrebbe toccare a Jack. Lui che ad inizio carriera giocava proprio in quella posizione di campo e lui che, senza mezzi termini, aveva alzato la mano dopo la sconfitta contro l'Inter per dire che qualcosa, in casa Fiorentina, a livello di gioco deve cambiare per forza.

"Tutti sanno come giochiamo" — Se proprio Bonaventura, non a caso uno dei giocatori più esperti della rosa, oltre che vice-capitano della squadra, è stato il primo a parlare dell'argomento a microfoni ben accesi, un motivo ci sarà. Quella della prevedibilità del gioco viola visto in questi primi due mesi abbondanti di stagione risulta essere un tema noto non solo alla critica, oltre che un limite evidente. La Fiorentina può e deve fare di più, del resto è lo stesso Italiano a sostenerlo.