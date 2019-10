Rinnovo, Miss Italia e Nazionale. Il momento magico di Castrovilli

E’ l’uomo del momento, è il padrone del centrocampo della Fiorentina. In due parole: Gaetano Castrovilli. Dopo il primo gol in Serie A, quello segnato a San Siro contro il Milan, ieri sera è arrivato il secondo, contro il Sassuolo. Tuffo di testa, palla all’angolino basso alla sinistra di Consigli e 1-1. Come se non bastasse il ballerino ha sfornato anche l’assist per il 2-1 di Milenkovic.

Montella non ci ha pensato un attimo a puntare su di lui. Non a caso in estate bloccò subito la sua cessione. L’ex Cremonese sta ripagando alla grande la fiducia del tecnico e della società che non ha esitato a rinnovargli il contratto fino al 2024. Il futuro di Castrovilli è colorato di viola. Tra qualche settimana potrebbe aggiungersi l’azzurro. La convocazione in nazionale [CLICCA] a novembre, infatti, sembra scontata.

Il magic moment, però, è anche fuori dal campo. Rachele Risaliti è la nuova fiamma di Gaetano. Classe 1995, originaria di Prato, diplomata al Polimoda, tifosa viola, nel 2016 ha vinto Miss Italia. I due stanno insieme da poche settimane.

Castrovilli: fortunato nel gioco e in amore.

E’ nata una stella: Castrovilli re del centrocampo. I numeri della gara contro il Sassuolo

