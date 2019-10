E’ nata una stella: Castrovilli re del centrocampo. I numeri della gara contro il Sassuolo

Ricorda Pecci. Forse Tardelli oppure Antognoni. Insomma: chi più ne ha, più ne metta. Bello il giochino dei paragoni, ma a noi, sinceramente, interessa che Castrovilli assomigli a… Castrovilli. Contro il Sassuolo ha sfornato un’altra prestazione stupenda. Se la Fiorentina è riuscita a portare a casa tre punti preziosi e pesanti, il merito è del ballerino, autore di uno splendido gol in tuffo di testa e di un assist al bacio per Milenkovic. “Avete visto che giocatore è“, ha detto un emozionato Rocco Commisso a fine partita. Impossibile non essere estasiati come il presidente. Gaetano, d’altronde, sta crescendo gara dopo gara, ha preso in mano il centrocampo. La convocazione in nazionale a novembre è scontata. Ricordate “E’ nata una stella”? Il titolo del film calza alla perfezione per descrivere il momento di Castrovilli, magico non solo in campo, ma anche fuori visto che si è appena fidanzato (beato lui) con Rachele Risaliti, Miss Italia 2016.

Ma andiamo nel dettaglio, guardiamo le statistiche della partita di ieri. Castrovilli ha giocato 98 minuti. Ha percorso 11.778 chilometri, ha segnato un gol (e che gol), ha tirato due volte in porta di cui una nello specchio, ha creato due occasioni da rete, ha fornito l’assist vincente per Milenkovic, ha giocato 52 palloni. I passaggi riusciti sono stati 28, la percentuale tra passaggi riusciti e tentati è del 78%, 9 i recuperi, 2 i falli subiti. Numeri impressionati che confermano la crescita esponenziale di un ragazzo che ha solo ventidue anni.