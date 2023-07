Rincari e niente sconti per gli Under 14. Le proteste dei tifosi viola

La mancata riduzione degli abbonamenti per gli Under 14 sta suscitando polemiche

"Non capisco perchè la Fiorentina abbia tolto l'abbonamento ridotto per i bambini nei settori più richiesti come la Fiesole. Loro sono i tifosi di domani. Molte famiglie, se le cose rimarranno così dovranno rinunciare a trascorrere le loro giornate insieme allo stadio. Spero che in qualche mood la società ci ripensi. Mi sembra strano che il presidente Commisso e il direttore Barone, che in questi anni sono stati a fianco alle famiglie, facciano marcia indietro"