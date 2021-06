Riganò: “Italiano, se non vedo non credo. Saponara? buono da subentrante”

Christian Riganò ha dato alcuni pareri personali riguardanti l'arrivo del nuovo mister e su alcuni giocatori della rosa.

Riguardo la squadra: "In attacco a parte Vlahovic che è esploso, gli altri due non si sono visti molto, soprattutto il russo (Kokorin, ndr). Però c'è da trovare giocatori anche negli altri ruoli."

Sul possibile rilancio di Saponara: "Anche lui non giocava sempre con Italiano allo Spezia, però quando entrava faceva bene. Averlo come riserva in panchina pronto ad entrare non mi dispiacerebbe."