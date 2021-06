Saponara, ciak tre: Italiano lo vuole con sé, la Fiorentina valuta

Il fantasista di Ravenna potrebbe fare davvero al caso della Fiorentina ora che il nuovo tecnico è Vincenzo Italiano

Potrebbe arrivare la terza chance in maglia viola per Riccardo Saponara. La Nazione scrive che il classe 1991, nella stagione scorsa 10 presenze e 4 gol con lo Spezia, rientra nei piani di Italiano, ma la sua situazione non è facile: arrivato 4 anni fa per 9 milioni, ne percepisce 1,1 e ha il contratto in scadenza tra un anno. Vale la pena insistere su di lui? Gli stimoli non gli mancherebbero, e l'ultima annata ha dimostrato che Saponara può adattarsi anche al modulo 4-3-3 tanto caro a Italiano. Un problema potrebbe essere la propensione agli infortuni: la società viola vorrà vederci chiaro a Moena.