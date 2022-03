Riganò: “Aspettiamo a giudicare Cabral, vediamolo giocare”

L'ex attaccante della Fiorentina, Christian Riganò, ha parlato dell'eliminazione della Nazionale e di Cabral

L'ex bomber della Fiorentina, Christian Riganò , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport e ha parlato dell'eliminazione dell'Italia: "A questa Nazionale c'è il problema dell'attaccante, mancano i gol. Gli esterni io non li considero degli attaccanti. La qualificazione è stata buttata via nelle partite precedenti con Bulgaria e Svizzera. Contro la Macedonia del Nord avrei fatto scelte diverse, perché in campo c'erano calciatori in un periodo di forma raccapricciante".

Ha poi proseguito parlando di Cabral: "Se non gioca, non possiamo giudicarlo. Tutti dicono che sia fuori forma, ma a me non sembra. Può essere un po' lento nei movimenti, ma è anche la sua struttura. Secondo me deve darsi più da fare con movimenti e venendo in contro a prendere il pallone".