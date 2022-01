Riganò: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Vlahovic, vi spiego”

L'ex bomber Christian Riganò ha parlato dell'addio di Vlahovic, della reazione avuta dai tifosi e dei sostituti del serbo

Il suo pensiero su Vlahovic : "Bisogna vedere se il giocatore voleva accettare anche altre offerte. Mi rimane il dubbio su come ha fatto la Juventus a pagarlo. A Firenze era il re del calcio e gli avevano offerto 5 milioni, anche 5,5 se li chiedeva. Mi dà fastidio l'atteggiamento che ha avuto verso tutti. Da questa estate con il “Quando mi offrono firmo” al “Voglio riportare la Fiorentina in Europa”. Queste non sono cose che vengono decise in 48 ore, è una trattativa che va avanti da tempo ormai".

Poi sui sostituti del serbo: "È chiaro che per quelli che arrivano dall'estero un momento di ambientamento ci vuole. Cabral qualche gol l'ha fatto, ma da qui a dire che possono sostituire Vlahovic dobbiamo aspettare. Il gioco che faceva Vlahovic, Piatek non lo fa. Il polacco è un rapace d'aria, ma non partecipa al gioco, non ha le qualità del serbo per costruire il gioco. Ci sarà sicuramente qualcosa da cambiare nello stile di gioco di Italiano".