Bucciantini a VN: “Vlahovic o la punta della Fiorentina, chi è il capocannoniere?”

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista sportivo, ha parlato ai nostri microfoni di molti temi importanti legati alla Fiorentina

"La stagione andava conclusa in questa interezza. Poi grazie al gruppo in campo Vlahovic era riuscito ad isolarsi un po' dal suo destino. Potevano essere protette queste cose. Poi per come sono state gestite e la Fiorentina ha voluto necessità di chiarezza era impossibile non concluderla subito. Una chiarezza estrema che non ti poteva permettere di andare avanti sapendo che aveva già un accordo con i bianconeri. Più si andava avanti più calava il prezzo". Ha proseguito dicendo: "Se devi fare una prova di forza con i procuratori, se decidi che vuoi cambiare il mondo calcistico, l'unico modo per togliere il potere che i procuratori si sono presi, per colpa delle società, è fare in modo che non finisca come vuole il procuratore, cosa che in questo caso non è accaduta".