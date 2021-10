Riganò: “Kokorin ha bisogno di giocare. Callejon non è più lo stesso di Napoli”

Christian Riganò ha parlato del ballottaggio tra Callejon e Sottil, del motivo per cui la Fiorentina calcia poco in porta e di Kokorin

Redazione VN

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno e ha parlato di Callejon, Kokorin e del gioco della Fiorentina.

Sul ballottaggio tra Callejon e Sottil: "Callejon è migliorato rispetto all'anno scorso, però Sottil ha tutte le carte in regola per prendergli il posto. Callejon non è più quello di Napoli. Non attacca più la porta, non salta l'uomo. A noi serve uno che crossi la palla al centro dell'area".

Sul gioco della Fiorentina: "Per calciare in porta servono gli inserimenti dei centrocampisti. Che stanno pronti sulle respinte della difesa avversaria, sulle sponde di Vlahovic. Le squadre che tirano in porta non lo fanno solo con gli attaccanti, ma da quelli che arrivano da dietro".

Infine sul poco impiego di Kokorin: "Non lo conoscevo, ma ne sentivo parlare bene. Giocare dieci minuti non gli serve a molto e non gli permette di farsi notare. L'anno scorso è stato infortunato, ma quest'anno non gli viene data la possibilità di dimostrare le sue qualità".