Flachi: “Vlahovic più rimane a Firenze più migliora. Non gli fa che bene”

Francesco Flachi ha parlato della Fiorentina e del caso legato a Dusan Vlahovic, sostenendo che non dovrebbe fare le corse per andarsene

Francesco Flachi , ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della squadra viola e di Dusan Vlahovic :

"La Fiorentina sulla carta ha dimostrato di giocarsela con tutti. Cosa gli cambia a Vlahovic rimanere o no? Stare a Firenze non gli fa che bene. Può crescere e diventare ancora più forte. Non lo vedo ancora in una big. Penso che fino all'ultimo farà del suo meglio, non mi sembra il tipo che si mette a giocare male apposta".